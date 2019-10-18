Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu."

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik
YPG/PKK'nın kimyasal silah yalanına BM'den yanıt: Bize bu yönde ulaşan bilgi yok Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]