Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu."
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