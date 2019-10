Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1220 kilometrekare alanı temizledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizledik. Ne zaman 30-35 kilometrelik derinlik ele aldığımızda harekat sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, milletvekili arkadaşlarının Meclis'teki toplantılara katılımda zayıf kaldığını öğrendiğini belirterek, "Bizim gibi bir partiye yakışmıyor. Bizim salı, çarşamba, perşembe günleri Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak destek veremezsek bize yazıklar olsun. Hele hele bu dönemde hassas olmamız lazım, bunu özel bir ricam olarak söylüyorum. Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin şekilde çalıştırmakta kararlıyız. Meclis'te temsil edilen diğer siyasi partiler ve milletvekilleri ile uzlaşma yollarını aramayı sürdüreceğiz" dedi.

'HAREKATI DURDURMAMIZ İÇİN HER GÜN ARIYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini, Türkiye'nin bu harekatı başlatma noktasına bir anda gelmediğini kaydederek şunları söyledi:

"Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var. 40 yıldır on binlerce vatandaşımızın canına mal olan bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereğini yerine getirmiştir. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan şekilde açığa çıkmıştır. Türkiye'nin tavrı barış, huzur ve esenlikten yana olmuştur her şeye rağmen. Suriye meselesi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesinin ürünüdür. Ezilen, dışlanan Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle davranılması konusunda ısrarcı olduk. Suriye'de baskı, zulüm, kan hakim oldu."

Erdoğan, Suriye dışına çıkan 6 milyon Suriyelinin 4 milyonunu kabul ettiklerini kaydederek, "Tamamına yakını Arap olan bu mülteciler, bize, Arap Ligi'ne hiç yakışmıyor. Ey Arap Ligi; acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz. İdlib'de 4 milyon insanın hayatını kurtarmak için var gücüyle çalışırken bunların hiçbirinden destek göremedik" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İÇİN KİMSE ARAMADI'

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatını yürütürken, dirençle, hatta saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, "Bu günlerde her gün birkaç batılı lider harekatı durdurmamız için bizi arıyor. Havan toplarının atılması sonucu ölen insanlarımız var. Üzüntülerini bildirmek için kimse aradı mı? 20 vatandaşımız için, yaralanan 170 vatandaşımız için 'geçmiş olsun' demek için de kimse aramadı. Bunlara güvenilmez, iyi tanıyoruz. Terör örgütünü korumak için bizi arayanlar bile yarım ağızla da olsa tek bir kelime etmediler" diye konuştu.

'90 KİLOMETREYİ AŞKIN TÜNELLER VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekata karşı çıkan ülkelerin terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle Türkiye'yi itham etmeye kalktıklarını belirterek şunları dedi:

"Hepsine gereken cevabı verdik ve veriyoruz. Esasen bu yeni karşılaştığımız durum da değildi. Geçmişte de aynı tavırlarla karşılaştık. Sesleniyorum şimdi; ey batı ey Arap Ligi ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz. Yarın, öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Birileri sizin karşınıza teröristlere kol kanat germek için çıkacak. O zaman bizi çok iyi anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza dayandığında, şehirlere terör eylemleriyle saldırılırken, terör örgütü mensupları sizin müttefik olduğunuz ülkelerde gezerken bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız. Unutmayın bu dünya etme bulma dünyasıdır. Türkiye binlerce yıldır güçlü devlet geleneği sayesinde bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştıracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama bakalım kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürecek misiniz?"

'PKK-YPG NE ZAMAN NATO ÜYESİ OLDU?'

NATO üyesi ülkelere seslenen Erdoğan, "PKK-YPG ne zaman NATO üyesi oldu benim haberim olmadı. Başta ABD olmak üzere bir tarafta Almanya, Fransa bunlara her türlü desteği veriyor. Şu anda 90 kilometreyi aşkın tüneller var. Nereden geliyor bu çimento? Fransız firması. Neyle izah edeceksiniz? Bunların durumu deve kuşu gibi, saklayamıyorlar her şeyleri meydanda" diye konuştu.

'TÜRKİYE KADAR TEMİZ İŞ ÇIKARAN ÜLKE YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinde hiçbir dönemde sivil katliamı yapmadığını ve yapmayacağını ifade ederek şöyle devam etti.

"İnancımız ve kültürümüz buna izin vermez. Bu ithamı yapanların geçmişleri sivil katliamla doludur. Macron'a söyledim; Ruanda'da, Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz, aynaya bak' dedim. Bunların hepsinin mazisi maalesef bu tür kara kaplı defter ve kitaplarla dolu. Suriye konusunda utanmadan sivil katliam ile itham edenlere şunu diyorum; sivil katliam görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın, Arakan'a bakın, Balkanlar'da Bosna'ya bakın. Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Bölücü terör örgütünün kadın çocuk yaşlı demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Aynanın karşısına geçin tarih boyunca elinize bulaşmış masum kanlarına bakın. Türkiye asla bu konuda itham edilecek ülke değildir. Dünyada bu kadar terörle mücadele operasyonu yapıp, Türkiye kadar temiz iş çıkaran başka ülke yoktur. Tek bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış ülkeyiz."

Barış Pınarı Harekatı'nda 'sivil kayıpları oluşsun' diye teröristlerin cami, okul, kiliseden saldırdığını belirten Erdoğan, "Orası bir ibadethane, bu kadar hassasız. Hep onların çıkmalarını bekliyoruz. Bunlar bizim topraklarımızda değil, Suriye kuzeyindeki bölgelerde. Güya biz ibadethaneleri bombalıyoruz, maalesef batı medyası bunu kullanmaya çalıştı. Biz teröristleri takip ettik ve sivillerden uzaklaştıkları anda imha ettik" diye konuştu.

'ARABULUCU ARAMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de sadece teröristleri hedef aldığını, Suriye halkı ile teröristlere karşı mücadele ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Teröristlerle arabuluculuk yapmaya çalışan bazı liderler var. Siz ne zamandan beri devletin terör örgütleriyle masaya oturduğunu duydunuz? Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Bundan sonra da bizden beklemeyin. Arabulucu aramıyoruz. Cezaevlerindeki DEAŞ'lıları serbest bırakmaya başladılar. Ülkemizi hedef almak isteyen DEAŞ mensuplarını tepeleriz hiç merak etmeyin. Gerisini bunların yöneleceği diğer merkezlerin yöneticileri düşünsün. Güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyelileri yerleştireceğiz. 1-2 milyon arası Suriyelinin geri dönmesi için hemen başlamalıyız. Suriye halkını 8 yıldır yaşadığı azaptan kurtarmak için çalışmalara destek olmak tüm dünya halkının görevidir. Yıllardır kucak kucağa yaşayanlar istedikleri pazarlığı yapabilirler; ama biz bu yola asla tezahür etmeyiz."

'SİLAHLARINI BIRAKIP, GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKSINLAR'

Erdoğan, şu ana kadar 1220 kilometrekare alanı temizlediklerini belirterek, "Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara söylemek istiyorum; maden bu kadar seviyor koruyorsunuz, madem teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye'nin müttefikliğini hiçe sayıyorsunuz öyleyse size teklifimiz var; Suriye'deki sorunun en kestirme yolu hemen bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip, belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Barış Pınarı Harekatı zaten sona erer. Gerçek derdi bölge halkının zarar görmemesi olan herkesin bu teklife olumlu cevap vermesi gerekir. Dert terör örgütünün ülkemize yönelik baskısının devamıysa kusura bakmasın kimse, böyle bir şeye rıza göstermeyiz" dedi.

'30-35 KİLOMETREDE HAREKAT SONA ERER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat öncesinde ABD, Rusya ve NATO ülkelerinin bilgilendirildiğini anımsatarak şöyle dedi:

"Barış Pınarı, Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar sürecek. Bu konuda hiçbir istisnamız hiçbir tereddütümüz hiçbir açık kapımız yoktur. 30-35 kilometre derinliğe kadar gideceğiz. Yolumuza taş, diken döşeyenleri de not ediyoruz. Ne zaman 30-35 kilometrelik derinlik ele aldığımızda harekat sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz. Ekonomik yaptırımla tehdit edenlere diyoruz ki azdan az gider, çoktan çok gider, açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Kesilen sakalımız gür şekilde yerine gelir; ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz. Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek olan herkes Türkiye'nin gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalılar. Bize ülkelerine girme yasağı koyanlar, iyi düşünmeleri lazım. Türkiye gibi bir devlete siz ülkeye girme yasağı koyacaksınız. E bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Gelmesek de olur. Gelmeyiz, çok mu meraklıyız. En büyük gücümüz milletimizin kendisidir."

'AMERİKA ZİYARETİ SONRA DEĞERLENDİRİLECEK BİR DURUM'

?Erdoğan, grup toplantısı ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD ve Rusya gezilerine ilişkin, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek; fakat Amerika seyahati buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü kongrede yapılan bu tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmezliktir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Değerlendirir, sonra karar veririz" diye konuştu.

'MÜNBİÇ'TE OLMAK DERDİMİZ YOK'

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'NIN 'ASKER SELAMI' SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımı oyuncularının Fransa maçındaki asker selamına ilişkin UEFA'nın başlattığı soruşturmanın hatırlatılması üzerine de "Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" dedi.

'HUKUK DIŞI BİR ADIM ATTILAR'

Erdoğan, Halkbank'a yönelik başlatılan soruşturma ile ilgili soru üzerine de, "Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York Savcılığı açmak suretiyle maalesef hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

