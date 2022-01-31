Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı - Son Dakika

15 bin öğretmenin atama töreni
Törendeki öğretmenler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması
Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri
Öğretmenlerin sahneye çıkmaları
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.
Kaynak: AA
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