Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

31.01.2022 14:49

15 bin öğretmenin atama töreni Törendeki öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri Öğretmenlerin sahneye çıkmaları Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür...

15 bin öğretmenin atama töreni

Törendeki öğretmenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama butona basması

Ekranda ismi çıkan öğretmenlerin sevinçleri

Öğretmenlerin sahneye çıkmaları

Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement