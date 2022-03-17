Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız Turkovac'a gelen talepleri de bu süreçte imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj göndererek açıklamalarda bulundu.

Toplantının başarılı geçmesini, ülkeler, halklar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 yıldır hepimizi derinden sarsana korona virüs salgını, aşıyla beraber bir nebze hafiflemiş olsa da yeni varyantlar halinde etkisini sürdürüyor. Sağlık alt yapısı ve ekonomik kapasitesi görece zayıf ülkeler salgının yol açtığı sıkıntılardan daha fazla etkileniyor. Salgının özellikle toplumun kırılgan kesimlerinde açtığı tahribatın ciddi boyutlara ulaştığını müşahade ediyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında da ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve düzensiz göçmenler geliyor. Göç ettikleri ülkelerde zaten meşakkatli şartlar altında daha fazla tutunmaya çalışan mülteciler salgınla beraber daha fazla geri plana itilmiş, ötekileştirilmiş, hatta ayrımcılığa maruz kalmışlardır" dedi.

Mültecilerin birçok ülkede son derece kısıtlı olan temel sağlık hizmetlerine erişim hakkının bu süreçte iyice daraldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye insanlığın ve insani değerlerin büyük bir imtihan verdiği bu kritik dönemde kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktan da çekinmemiştir. Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istinasız herkesin sağlık hizmetine erişimini temin ettik. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği kimsenin geride bırakılmaması ilkesini ilk günden itibaren hassasiyetle uyguladık. Bugüne kadar geçen süreçte Suriyeli kardeşlerimize sağlık tesislerimizde 96,7 milyon poliklinik hizmeti ile 3,1 milyon yataklı tedavi hizmeti verdik" diye konuştu.

"15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKALI KARDEŞLERİMİZE PEYDERPEY ULAŞTIRIYORUZ"

Hastanelerde 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulusal aşı takvimimiz doğrultusunda toplamda 8,7 milyon doz aşı tatbik ettik. Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerin artırılması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların da desteğiyle 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik. Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. Salgının en çok vurduğu bölgelerden başlayarak aşı hibeleri yaptık. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız Turkovac'a gelen talepleri de bu süreçte imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının küresel sistemindeki adaletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. Son 2 yılda birçok ülkede yaşanan dramatik sahnelerin önüne geçmemiz elzemdir. Temennimiz sağlık ve güvenlik başta olmak üzere küresel sistemdeki eşitsizlerin bir an önce aşılmasıdır. Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkararak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikardır. Göçmen sağlığı alanında yapılacak yatırımlar dirençli, kapsayıcı, uyumlu ve eşitlikçi toplumların destekleyici gücü olacaktır. Mültecilerin sağlığının hiç sayıldığı dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkansızdır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa bölgesinde göç ve sağlık alanlarında oluşturulmaya çalışılan yeni eylem planı çalışmalarını kıymetli buluyorum. 85 milyon mülteciye sadece 3 hafta içerisinde 3 milyon insanın eklendiği bir iklimde düzenlenen toplantınızın bu konuda yeni fikirlerin yeni çözüm tekliflerinin önünü açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)