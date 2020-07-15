Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadelelerinin son... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ'cü darbeciler) Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır."