Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da Besleyip Büyüttükleri Fetö Yılanını Üzerimize Saldılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da Besleyip Büyüttükleri Fetö Yılanını Üzerimize Saldılar"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Zırhlı Araç' Sorusuna Putin'den Güldüren Yanıt Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek

İlker Başbuğ'un 'YAŞ' Açıklamasına Abdullah Gül'den Yanıt Geldi: Cumhurbaşkanı Bu Sürece Katılamaz Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 20:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da Besleyip Büyüttükleri Fetö Yılanını Üzerimize Saldılar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]