Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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