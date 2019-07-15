Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:13 Kaynak: AA
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