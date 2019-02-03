Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz'daki Halkın Direnişi) O Gecenin Katılımcıları AK Parti Tabanıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(15 Temmuz'daki halkın direnişi) O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:07 Kaynak: AA
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