Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemlerinden biridir.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemlerinden biridir."
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