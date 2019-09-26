Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör...

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemlerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemlerinden biridir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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