Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA
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21.07.2020 21:47:39. #1.13#
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