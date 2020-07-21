Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA