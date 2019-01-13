Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz Darbe Girişiminden Ağustos Ayında Yaşanan Kur Saldırılarına Kadar...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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