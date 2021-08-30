Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni (5) - Son Dakika

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı'nın konuşması

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun konuşması

Kara Harp Okulunu birincilikle bitiren Hacı Osman Karakuş'un mezuniyet andını yapması ve Kara Harp Okulları devre birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çakması

Törenin açılışında konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, 19 farklı ülkeden 647 misafir asker öğrencinin MSÜ'de eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi. Yaralı, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da geçen dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin mezuniyet törenlerine katılamadığını, bugün öğrencilerin aileleriyle mezuniyet töreni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

MSÜ'nün bugün 29 bin öğrenciyi mezun eder hale geldiğini ifade eden Afyoncu, bu sene 4 bin 82 öğrenci mezun ettiklerini kaydetti.

Mezun teğmenler adına Kara Harp Okulunu birincilikle bitiren Hacı Osman Karakuş tarafından mezuniyet andının yaptırılmasının ardından Kara Harp Okulları devre birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının ardından okulunu birincilikle bitiren Karakuş'a diplomasını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından aldı.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenlerin diplomalarını almalarının ardından Kara Harp Okulları sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Tören, Kara Harp Okulu Komutanı Yaralı tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından sona erdi.