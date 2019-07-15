Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" sonrası vatandaşları...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti. Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti