Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde mehteran takımının gösteri yapması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA
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