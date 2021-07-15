Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine; gizli, açık her türlü fitne, fesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kasteden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti.

"Aziz milletim" ifadesiyle konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbim'den sağlık ve afiyet temenni ediyorum." diye konuştu.

"15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, amin, amin Allahu Ekber." dizelerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bin yıldır Anadolu'yu ebedi vatanımız kılmak için bu toprakları kanlarıyla yoğuran kahramanlar silsilesine katılan 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Az önce açılışını yaptığımız 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni onların aziz hatıralarını yaşatarak gelecek nesillerin bu büyük ihanet kalkışmasını daima hatırlamalarını, ibret almalarını sağlamak için inşa ettik. Biraz gecikmeyle de olsa bu müzeyi milletimizin hizmetine sunarak ülkemizde demokrasi, hak, özgürlük, adalet mücadelesinin öyle kolay kazanılmadığını tüm dünyaya göstermek istedik."

Müzede, 15 Temmuz hadisesinin "Türkiye ve Dünyada Darbeler", "Bir Mermi Tehdidi", "Karanlığa Atılmak", "En Uzun Gece", "İz Bırakanlar", "Sala", "Şehitlere Saygı", "Demokrasi Nöbetleri" başlıkları altında 8 farklı temayla 8 ayrı salonda anlatıldığını dile getiren Erdoğan, "Müzemizde 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği o direniş ve ertesi gün aydınlık Türkiye'ye nasıl ulaşıldığı dijital teknolojiler yardımıyla ziyaretçilere gösterilecek." diye konuştu.

Müzenin salonları ve diğer üniteleriyle bu büyük mücadelenin sembol mekanlarından biri olacağını söyleyen Erdoğan, "Yaklaşık 66 bin metrekarelik müze bölümü, 57 metreye 75 metrelik elips kubbesi, açık hava vadili 93 bin metrekarelik peyzaj alanı, 809 araçlık otoparkı ile bu eser inşallah şehitlerimizin hatırasını hep yaşatacaktır. Kubbe bölümü dışında tamamının yerin altında bulunması ve dünyada ilk defa tüm kapalı alanların salgın tehdidine karşı ozon teknolojisiyle temizleniyor olması da müzemizin diğer özellikleridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin tasarlanmasında ve inşasında emeği geçen tüm kurumlarla birlikte mimarından mühendisine, işçisine tüm çalışanları tebrik etti.

"Rabbim'den bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine; gizli, açık her türlü fitne, fesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kasteden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

15 Temmuz'un ardından milletin 27 gün süreyle 81 vilayetin tamamında 24 saat kesintisiz sürdürdüğü demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nöbetler ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere 'topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğumuz bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Bu ihanet zincirinde her şeyi düşünen, her şeyi inceden inceye planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardı, evet, bu büyük oyunu kuranlar Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdi.

Bir şeyi daha hesap etmemişlerdi, o da Rabbimiz öyle buyuruyor 'Ve mekeru ve mekerallah, vallahu hayrul makirin' hesapların üstünde Allah'ın da bir hesabı vardır. İşte Allah'ın hesabı bütün hesapların üstündeydi ve o hesabı bunlar hiç düşünmemişlerdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ'nün veya kendini onun sahibi zannedenlerin değil, Türk milletinin ordusu olduğunu düşünememişlerdi. Bizim milletimiz tarih boyunca sayısız defa 'Her şey bitti' denildiği anda adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş bir millettir. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi aynı dirayeti, aynı kararlılığı, aynı azmi, aynı cesareti bir kez daha göstermiştir. Hem de öyle bir göstermiştir ki tüm dünyanın ağzı açık kalmıştır."

(Sürecek)