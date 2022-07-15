Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarına ilişkin, "İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bakmayın günlük siyasi çıkarlar uğruna binbir yalanla, iftirayla, çarpıtmayla bu gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara. Aslında onlar da biliyor neyin ne olduğunu, kimin ne yaptığını ama kimi nefsine yenildiği, kimi tıyneti bozuk olduğu, kimi göbekten bir yerlere bağlı bulunduğu için tatava yapıyor, maval okuyor, safsatayla gerçekleri örtmeye çalışıyor. Üstelik bu tiyatroyu da en sakil bir şekilde sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine ilişkin "Bu bir tiyatroydu." dediğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. Ben şimdi soruyorum. FETÖ'ye rahmet okutanlar var. ya daha ne olacak? 252 şehidimiz var. 2 bin 200'ü aşkın gazimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir fikir üretmeden, hiçbir program, proje, plan geliştirmeden, hiçbir samimi çaba göstermeden sadece laf salatasıyla insanların duygularını istismar edemezsiniz."

"Yönlerini milletimize dönmüş olsalar gerçekleri görecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre siyasetlerini şekillendirenlerin, kampanya dozunu ayarlayanların bu topraklara ait olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her fırsatta ülkesini yabancılara kötüleyerek şimdiden bu desteğin hakkını vermeye çalışandan bu millete hayır gelmez. Halbuki yönlerini Avrupa'ya, Amerika'ya değil de milletimize dönmüş olsalar şu gerçekleri onlar da görecekler. Türkiye terörle mücadele ederken teröristin sırtını sıvazlayandan devlet adamı olmaz. İnsanlar canı pahasına darbeye direnirken hainlerle anlaşıp kaçacak delik arayanlardan siyasetçi olmaz. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu 'bir darbe girişimidir' diyemeyenlerden milletin adamı olmaz. FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."

"Bu son NATO zirvesinde, YPG'yi, PYD'yi, FETÖ'yü NATO'nun kayıtlarına girdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ, terör örgütü olarak uluslararası kayıtlarda var mıydı? Yoktu. Sadece PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında vardı. Bu son NATO zirvesinde, YPG'yi, PYD'yi, FETÖ'yü NATO'nun kayıtlarına girdik. Dedik ki 'Bu bizim kırmızı çizgimizdir. FETÖ'yü buraya terör örgütü olarak gireceksiniz. PYD'yi gireceksiniz, YPG'yi gireceksiniz. Aksi takdirde bizden 'olur' alamazsınız.' ve girdiler. Olay bu." diye konuştu.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca kurmakta olduğu güvenlik koridorunu sabote edenlerden yerli ve milli şahsiyet çıkmayacağının altını çizen Erdoğan, "Bay Kemal, işi gücü güneyde, sınır boylarında. Ekonomimize yönelik tehditler karşısında uygulamaya geçirdiğimiz programın hikmetini anlamaya çalışmayanlardan dirayet sahibi yönetici olmaz. Dünya siyasi ve ekonomik krizlerle, güvenlik tehditleriyle boğuşurken, Türkiye'nin kendini konumlandırdığı güçlü yeri görmezden gelenlerden feraset beklenemez. Evet. Yerli ve milli olmayanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini en iyi milletimiz bilir. Siz bilirsiniz siz. Siz takdir edersiniz." ifadelerini kullandı.

KYK'yla ilgili açıklama kabine toplantısından sonra yapılacak

Erdoğan, hiç şüphesiz, bunları söylerken hakikatlere gözlerini de kapamadıklarını, yaşadıkları diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizlerin olumsuzluklarının elbette kendilerini de etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK'yla ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım. Milletimizin sıkıntılarını da ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal, biz. ya göreve geldiğimiz zaman öğrencilerin aldığı burs neydi? 45 liracıktı Bay Kemal. Harç harç. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Şu anda harç diye bir şey kaldı mı? Yok. Bir süre önce ekonomide önceliğimizi milletimizin işine, aşına vererek kritik bir tercihte bulunduk. Hamdolsun bugün 31 milyona yaklaşan istihdamımızla, harıl harıl çalışan sanayimizle, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar duruldukça, enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır."

"Biz kadim bir davanın hizmetkarlarıyız"

Erdoğan, nasıl 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin heveslerini kursaklarında bıraktılarsa, yakın bir gelecekte de ekonomik tetikçileri aynı akıbete düçar edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi hazır olun. Yeter ki hedeflerimizden kopmayalım. Yeter ki elimizdekilerin kıymetini bilelim. Yeter ki kazanımlarımıza sahip çıkalım. Yeter ki bozguncuların oyunlarına gelmeyelim. Yeter ki çalışalım, çabalayalım, azmedelim, sabredelim. Bunları yapabildiğimizde gerisi gerçekten çok kolaydır. Zaten onların korktuğu da Türkiye'nin 2023'te bunu başaracak olmasıdır. Bundan çok korkuyorlar. Türkiye'yi bugün durduramazlarsa önümüzdeki yarım asır, bir asır boyunca artık aynı fırsatı tekrar yakalayamayacaklarını çok iyi biliyorlar."

2023 hedeflerine ulaşacaklarını, 2053 vizyonunu da hayata geçireceklerini, 2071'de bin yıllık zaferlerini de kutlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Kardeşlerim, çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz, Türk milletiyiz. Çünkü biz, kadim bir davanın hizmetkarlarıyız. Çünkü biz, arkasında yüz milyonların duası, yanında 85 milyon kardeşi, önünde aydınlık bir yolu olan bir ekibiz. Gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak, gerektiğinde taşlı, dikenli, mayınlı yollardan geçerek, gerektiğinde alın terimizi akıtarak, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak, gerektiğinde kalbimizi açarak, hülasaten ülke ve millet olarak bize büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle geldiğimiz bu noktadan geriye dönüş yoktur." diye konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın tarihi zaferlerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ecdadımız Sultan Alparslan, Anadolu'nun kapılarına dayandığında 'Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım. ya şehit olur, cennete giderim.' demişti. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet, 'Ey İstanbul, ya ben seni alırım ya sen beni alırsın.' demişti. Ecdadımız Yıldırım Beyazıt 'Yenileceğinden korkan daima yenilir.' demişti. Ecdadımız Abdülhamit Han 'Bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir.' demişti. İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal 'Ya istiklal ya ölüm.' demişti. Biz de bugün burada büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız diyoruz. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz."

15 Temmuz kahramanları başta olmak üzere cümle şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Fakat Cumhur İttifakı olarak sizler bu yaz mevsiminde bizi burada yalnız bırakmadınız. Hep beraber burada 6'ncı yıl dönümünde beraber olduk. Şimdi önümüzdeki yıl malum seçimler var. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Buna tam manasıyla hazırız değil mi? Kapı kapı dolaşmaya varız değil mi? Cumhur İttifakı'nın inşallah bu seçimlerden zaferle çıkacağına ben inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okuyarak tamamladı:

"Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. ya çağır şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da ramazansız bırakma Allah'ım. ya dağıt kimsesiz kalan sürünü ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen, sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını yapmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile alandaki vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın konuşması öncesinde alanda Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısı seslendirildi.

Erdoğan konuşurken, 16 Türk devletini temsil eden askeri kıyafetli Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı platform önünde bekledi.

Vatandaşlar, Erdoğan'ın konuşması sırasında zaman zaman tekbir getirip, slogan attı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da programda konuşma yaptı.

Fatih Camisi İmam Hatibi Fatih Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç dua etti.

Alanda yer bulamayan çok sayıda vatandaş, programı alana ve çevresine kurulan dev ekranlardan takip etti.

(Bitti)