Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler.' - Son Dakika
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