Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyin."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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