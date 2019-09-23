Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve...
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyin.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyin."
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