Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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