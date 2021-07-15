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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir"

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır"

Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir"

Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir."

Erdoğan: "( Rize'deki sel) Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, 15 Temmuz, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir' - Son Dakika


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