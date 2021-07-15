Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır"
Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir"
Erdoğan: "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir."
Erdoğan: "( Rize'deki sel) Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar."
Kaynak: AA
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