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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin reklam danışmanı olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit edilen Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olçok'un mezarı başında dualar etti. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
Karacaahmet, Erol Olçok, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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