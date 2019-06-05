Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un mezarını ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Erol Olçok'un mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
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