Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı.

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.