Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti

15 Temmuz Şehitler Anıtı önü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı ile öğrencileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı veren çocuklarla tek tek tokalaşması

Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ilkokul öğrencilerini topluca asker selamı vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri ile sohbet etti.