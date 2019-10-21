Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti
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15 Temmuz Şehitler Anıtı önü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı ile öğrencileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı veren çocuklarla tek tek tokalaşması Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ilkokul öğrencilerini topluca asker selamı vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:25 Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Anıtı önü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı ile öğrencileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı veren çocuklarla tek tek tokalaşması
Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ilkokul öğrencilerini topluca asker selamı vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri ile sohbet etti.
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