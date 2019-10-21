Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti

19 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Anıtı önü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı ile öğrencileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı veren çocuklarla tek tek tokalaşması Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ilkokul öğrencilerini topluca asker selamı vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

15 Temmuz Şehitler Anıtı önü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker selamı ile öğrencileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı veren çocuklarla tek tek tokalaşması

Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ilkokul öğrencilerini topluca asker selamı vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı ile ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprü Meşeli köyünden gelen ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı, Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:25 Kaynak: AA
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