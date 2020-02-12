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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren FETÖ'dür." - ANKARA
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