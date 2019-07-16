Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı, eşyalarının sergilendiği müzenin açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı, eşyalarının sergilendiği müzenin açılış töreninde konuştu.
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