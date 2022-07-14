"Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda Olacağız - Son Dakika

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