Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:03 Kaynak: AA
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