Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Halk Oylaması'nın Ardından Partimizin Başına Yeniden Döndüğümüzde,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Halk Oylaması'nın Ardından Partimizin Başına Yeniden Döndüğümüzde,...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:19 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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