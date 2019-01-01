Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 Yıldır Ankara Bizi Bırakmadı, Bırakmıyor ve Bırakmayacak"
19 dakika önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlatıldığı kısa film gösterimi -Erdoğan'ın kürsüye gelmesi -Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın anlatıldığı kısa film gösterimi
-Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
-Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ankara
Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:53 Kaynak: AA
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