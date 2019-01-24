Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Yıldır Türkiye'nin Kendi Ayakları Üzerinde Durabilmesinin Mücadelesini...
1 saat önce
IHAAW130313-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 yıldır Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin mücadelesini veriyoruz" dedi.
IHAAW130313-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "16 yıldır Türkiye
'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin mücadelesini veriyoruz" dedi. 24.01.2019 13: 03: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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