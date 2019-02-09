Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Kaybımız, 14 Yaralımız Var"
1 saat önce
IHAAW134557-GEN/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 kaybımız, 14 yaralımız var" 09.02.2019 13: 45: 57 TSI NNNN.
IHAAW134557-GEN/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "17 kaybımız, 14 yaralımız var" 09.02.2019 13: 45: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:53 Kaynak: İHA
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