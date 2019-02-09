Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Kaybımız, 14 Yaralımız Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Kaybımız, 14 Yaralımız Var"

1 saat önce

IHAAW134557-GEN/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 kaybımız, 14 yaralımız var" 09.02.2019 13: 45: 57 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW134557-GEN/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 kaybımız, 14 yaralımız var" 09.02.2019 13: 45: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

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