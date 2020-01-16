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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda 750 milyar TL üzerinde ulaşım yatırımı yaptık"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda 750 milyar TL üzerinde ulaşım yatırımı yaptık"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda 750 milyar TL üzerinde ulaşım yatırımı yaptık" - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız