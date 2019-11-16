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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık."
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