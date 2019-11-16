Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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