Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Yılda Şırnak'a 10,5 Katrilyon Yatırım Yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Yılda Şırnak'a 10,5 Katrilyon Yatırım Yaptık"

1 saat önce

- AK Parti Şırnak mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.

- AK Parti Şırnak mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Şırnak, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi Halkalı-Gebze Banliyö Tren Hattı Yarın Açılıyor

Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz Erdoğan'ın Mitingi İçin Hakkari'ye Giden Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 15 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Yılda Şırnak'a 10,5 Katrilyon Yatırım Yaptık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]