Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide ve demokraside ülkeyi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlı olduklarını belirterek, "Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'ndaki konuşmasında, son 2 yılda hukukta ve ekonomide gerçekleştirdikleri iki büyük atılımı örnek vermek istediğini belirtti.

Milletin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırladıklarını aktaran Erdoğan, bu doğrultuda Meclis'in üç ayrı reform paketini hayata geçirdiğini dile getirdi.

Erdoğan, ekonomide ise yaptıkları kapsamlı düzenlemelerle ülkenin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 27 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 33'üncü sıraya çıkmasını sağladıklarını, şimdi de yeni reformlar, yeni atılımlar için hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da iş dünyası ve azınlıklar dahil çok daha bir istişareyle neticelendirip hayata geçireceğiz.

Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her zaman söylüyorum, bugün burada yine söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız ve faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir."

Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesai ve dikkatlerini bu konuya vererek, ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracaklarını söyledi.

"Yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerine ulaşmak için iş dünyasından ve vatandaşlardan somut destek taleplerinin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. İşte şu anda Varlık Barışı'yla ilgili adımı attık ve Varlık Barışı konusunda da gerek yurt dışı gerek yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabii olmadan kayıt altına almamız inanıyorum ki ülkemiz için de ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de yeni bir ufuk sağlayacaktır.

Derdimiz ne? Derdimiz şu, paran mı var, yatırım. Paran mı var, istihdam. Paran mı var, üretim. Paran mı var, üretimle birlikte ihracat ve bu dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımız zaman inanıyorum ki hep birlikte ayağa kalkacağız. Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz. Milletimizin ve yatırımcıların milli paramız olan Türk lirasına güvenlerini artırarak, mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız. Nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan yurt içi tasarruflardan ve yurt dışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz. Adımlarımızı güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle atıyoruz. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız. Bu kapsamda özellikle üretim ve ihracatın ana aktörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor."

Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, MÜSİAD, TÜSİAD gibi iş insanlarını temsil eden yapılardan yakın, verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini beklediklerini aktaran Erdoğan, "Özellikle ihracat süreçlerinde yer alan kurumlarımızı diğerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu yapılar hem ülke içinde hem de ülke dışında birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve iş birliği halinde bulunurlarsa ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız." dedi.

"İş birliğine dayalı çalışma yöntemini tesis edeceğiz"

"Ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız için hayırda yarışma anlayışından ayrılmadan, güçlerimizi ve imkanlarımızı birleştirerek daha büyük başarılar elde edeceğimizi unutmamalıyız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir ülkede MÜSİAD Temsilciliği açılmış ve bizim oradaki ihracatımız 3'e, 5'e, 10'a katlanmamışsa ortada bir sorun var demektir. Eğer bir yerde bizim ticaret temsilciliğimiz faaliyete geçmiş ve bizim oradaki ihracatımız katlanarak artmamışsa ortada bir eksik var demektir. DEİK bünyesinde yer alan iş konseyleri, odaklandıkları alanlarda ve ikili anlaşmalar yaptıkları ülkelerde ihracatımızı katbekat yükseltemiyorlarsa orada durup bir düşünmemiz gerekiyor demektir. Bu manzara bize üretim ve ihracat merkezli kurumlarımızın güçlerini birleştirmeye, daha yakın çalışmaya, birbirlerini desteklemeye ihtiyaçları olduğu mesajını veriyor. İnşallah yeni dönemde bu konuda hepimizi mutlu edecek, herkese kazandıracak, iş birliğine dayalı bir çalışma yöntemini beraberce tesis edeceğiz."

Salgın döneminde iş dünyasının çalışma biçimi ve alışkanlıklarında da ciddi değişiklikler ortaya çıktığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok etkinliğin artık online platformlar aracılığıyla yapılabildiğinin altını çizdi. Salgının sona ermesinden sonra da vakit ve maliyet avantajları olan bu yöntemin yaygın şekilde kullanılmaya devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Burada çok önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun yüz yüze gelmeyen, fiziki inceleme ve kontrol yapamayan alıcı ile satıcı arasındaki güven ilişkisinin nasıl tesis edileceğidir. İşte bu noktada DEİK ve MÜSİAD gibi kuruluşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bu kurumlarımız oluşturacakları güven verici bilgilendirme mekanizmalarıyla alıcı-satıcı arasındaki fiziki temas eksiğini kapatabilirler. Şayet bunu sizler yapmazsanız dışarıdan birileri benzer mekanizmaları kurar, sizler de bedelini ödeyerek o hizmeti almak zorunda kalırsınız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gücüne inanan herkesle birlikte yürümeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin fırsatlarını değerlendirebilmek için üretim ve ihracat merkezli kuruluşların yapılarını, standartlarını ve kanallarını hızla gözden geçirerek ihtiyaca cevap verecek hale getirmelerinin de şart olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz. Mevcut imkanları daha üst seviyede kullanarak yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi artırarak tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak, inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri bu seferberlikte yer almak için can atmaktadır. İş dünyamızın bu potansiyeli kullanacak birikime, ferasete, kabiliyete ve azme sahip olduğuna inanıyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. MÜSİAD'a milletimizin bu potansiyelini harekete geçiren iş insanlarımızı bir araya getirdiği ve giderek büyüyen organizasyonuyla desteklediği için teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Programdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde fuar alanındaki stantları gezdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, MÜSİAD'ın tanıtım filmi gösterildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı belirtilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, programın açılış konuşmasını telekonferans sistemi aracılığıyla yaptı.

MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Reis Topçu ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derneğin başlattığı fidan dikim kampanyasının sertifikası ve hat sanatıyla hazırlanan tabloyu hediye etti.

Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

(Bitti)