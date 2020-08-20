Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:04
Kaynak: AA
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