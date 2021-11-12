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Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor

12.11.2021 12:05
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ait son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ait son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor. Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

İlk olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki Şantiyesinde saat 12.30'daki son tabliye bloğu montajının törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Biga ilçesinde toplu açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Troya Müzesi'nde, Ezine Belediyesi sponsorluğunda çekilen Ezineli Yahya Çavuş Belgeselinin galasına katılacak.

SON TABLİYE BLOĞU YERLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kenar açıklıkları ve yaklaşım viyadüklerinin kenar aralıklarına 25, 2023 metre orta açıklığa ise 27 olmak üzere toplamda 87 tabliye bloğunun montajı yapılmış olacak.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı.

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilecek.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 MART 2022'DE TAMAMLANACAK

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

TATİLCİLERİN FERİBOT ÇİLESİ BİTECEK

Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilecek.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor
Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Cumhurbaşkanı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu montajı için Çanakkale'ye geliyor - Son Dakika
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