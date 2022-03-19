Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışanlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışanlara hitap etti Açıklaması

19.03.2022 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışanlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap ederek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap ederek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir: " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefondan bağlandı.

Erdoğan, çalışanlara hitabında, şunları kaydetti:

"Sizlerin dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER ÇANAKKALE-1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışanlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:00:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışanlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement