Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

13.11.2021 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde hizmete açacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde hizmete açacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapseki ilçesinde düzenlenen 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

Gelecek yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde köprüyü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacaklarını bildiren Erdoğan, "Yatırım tutarı 2,5 milyar avro olan inşasına 2017 yılında başlanan bu otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek." dedi.

Marmara Bölgesini çepeçevre kuşatan otoyol projesinin bu önemli ayağını başarıyla tamamlamak üzere olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Avrupa yakasından devam ettiğinizde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul'dan havalimanından yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa, Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabilecektir.

Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı- Akyazı bölümünü, Nakkaş- Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını, çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ve ticaret hacmine sahip bölgelerini kuşatan Marmara otoyol ringi 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır.

Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir."

" Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşım viyadükleriyle uzunluğu 4,6 kilometreyi bulan köprünün Mayıs 2019'da suyla buluşturulan "kule kesonu" temellerinin deniz seviyesinin 45 ile 37 metre derinliğinde yer aldığını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis, 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinası çalışmış, 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale, tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkeye kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir.

Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda, dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor."

Avrupa ile Asya ve Afrika kıtalarını birleştiren küresel ulaşım projesinin bu önemli ayağının hizmete girmesiyle ticaret ve turizmin yanı sıra insani ilişkilerin de hızlanacağına, kolaylaşacağına, artacağına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme, yakıt ve vakit maliyetlerinden elde edeceği büyük kazancı söylemeye bile gerek duymuyorum. Dünyanın, tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz çok daha kritik ve önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık üç kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının Türkiye'den ve boğazlardan geçmeye başladığı bir döneme girildiğine işaret ederek, bu anlayışla otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle karayollarının standartlarının yükseltildiğini, yenilenen, hızlı tren hatlarıyla, tüneller ve köprülerle güçlendirilen demir yollarının modernize edildiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük yolcu ve yük merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanıyla havayollarını yaygınlaştırıp, geliştirdiklerini aktaran Erdoğan, yat, konteynır, ihracat ve petrol ticareti limanlarıyla deniz yollarının kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

"Kanal İstanbul ile devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz. Özellikle sevgili milletime, vatandaşlarıma sesleniyorum; ikide bir ana muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, 'sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin. Kanal İstanbul'a girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar.' Sevgili milletim, devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak 'sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı filan alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Eğer bir şeyi görmek istiyorsak aziz milletim, şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözler, ucuz su, elektrikte verdikleri sözler hangisini tuttular? Altyapıyla ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey yok."

"Engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası süren hızlı tren hatlarını da tamamlayarak bu alanlarda da Türkiye'ye sınıf atlattıklarını ve atlatacaklarını belirterek, "Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide, teknolojide ne kadar büyük mesafe kat edersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de 19 yıldır gece-gündüz demeden bu alanlara yatırım yapıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın döneminde aldıysak, savunma sanayindeki yatırımlarımızın meyvelerini nasıl terörle mücadelede topladıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımla, üretimle, ihracatla, istihdamla göreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Her ne kadar birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyor, çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz 'zor oyunu bozar' diyerek, tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz vakit kaybedeceğiz, belki biraz fazla enerji sarf edeceğiz, belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun mutlaka hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren, Çanakkale Boğazı'ndaki ilk, boğazlardaki 4. köprü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkeye, millete ve tüm dünyaya şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, köprünün planlanmasında ve inşasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Erdoğan, böyle daha nice dev eseri ülkeye kazandırma ve tamamlanışını görme temennisinde bulundu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde köprü ve otoyol bağlantılarını havadan inceledi.

Köprü alanına gelişinde il protokolü ve askeri manga tarafından karşılanan Erdoğan, şantiye alanında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törenin sonunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda yapıldı. Erdoğan, köprünün son tabliye vidasını sıktı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan da hazır bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı 22:44 Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı 22:11 Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti 20:22 Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti
Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır 19:24 Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır Bakan Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı! Haziran 2022'de fiilen başlıyor 18:23 Bakan Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı! Haziran 2022'de fiilen başlıyor 16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo         
22:24
Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı         
21:51
Kardeşinin acısı hala taze olan Alişan, sahnelere geri dönmesinin sırrını paylaştı Kardeşinin acısı hala taze olan Alişan, sahnelere geri dönmesinin sırrını paylaştı         
19:30
Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti         
18:39
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu         
17:37
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar         
16:16
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 22:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement