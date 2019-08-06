Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs
olan bağımsız ve egemen bir Filistin
devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir."
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