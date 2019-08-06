Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir."
Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Kudüs, Filistin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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