Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 Yılında Göreve Geldiğimizde Adeta Sorunların Altında Ezilen İstanbul'u...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 Yılında Göreve Geldiğimizde Adeta Sorunların Altında Ezilen İstanbul'u...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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