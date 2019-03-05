Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 Yılında Göreve Geldiğimizde Adeta Sorunların Altında Ezilen İstanbul'u...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik."

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