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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 bin 557 rejim askerini etkisiz hale getirdik."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 bin 557 rejim askerini etkisiz hale getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 bin 557 rejim askerini etkisiz hale getirdik." - ANKARA
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