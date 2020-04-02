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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:04 Kaynak: AA
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