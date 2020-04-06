Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
Erdoğan: "2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:51 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada