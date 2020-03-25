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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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