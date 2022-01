Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabi bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılış programına katıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında, "Bize düşen görev kültür sanat hazinelerimizi nerede kaybettiysek orada aramaktır. Şayet kendi coğrafyamızda kendi kalbimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. Kadim medeniyet mirasımızla daha güçlü şekilde yeniden inşası olarak ifade ediyoruz. İyi olan, güzel olan, faydalı olan değerli olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, geliştirmek, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir. Biz her alanda olduğu gibi sanat konusunda da kompleksleriyle değil yaşatıcı, kuşatıcı vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz" dedi.Erdoğan, "Günümüzde sıkça karşılaştığımız üzere insan fıtratının tıpkı eşrefi mahlukat sıfatı gibi bir parçası olan esfeli safilin tarafına hitap eden sanat ürünlerinden aynı latif duyguları hissedemezsiniz. Özellikle medya mecraları üzerinden tüm dünyaya adeta boca edilen batı menşeli kültür sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen ve insanın esfeli safilin tarafını öne çıkaran mesajların elbette bir amacı var. Bu amacın masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabi bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında Beykoz'a hayvan barınağına gideceğini belirterek, "Hayvanlarla ilgili bir rehabilitasyon merkezini gezmeye, göremeye gideceğim. Ondan sonra AK Parti belediyeleri olarak bu işi yaygınlaştıralım istiyorum." dedi