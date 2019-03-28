Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Açılışı Yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı Bugüne Kadar 2...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım

Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor

İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada