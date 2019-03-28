Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Açılışı Yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı Bugüne Kadar 2...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Açılışı Yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı Bugüne Kadar 2...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Açılışı Yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı Bugüne Kadar 2..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Ankapark, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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