Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Açılışı Yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı Bugüne Kadar 2...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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