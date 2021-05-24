Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var

24.05.2021 20:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü 20 kadar büyük ABD şirketinin üst düzey yöneticileri ile Türkiye'ye yatırımı ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Microsoft ve Netflix gibi dev şirketlerinde olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle çarşamba günü akşam saatlerinde bir araya geleceği bildirildi.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edileceği belirtildi. ABD hükümetinin ise planlamada yer almadığı ifade ediliyor.

"BİDEN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ NABIZ YOKMALA"

Toplantıyla ilgili bilgi veren bir kaynak, 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde yüz yüze gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde gerçekleşecek toplantının ABD'li firmalar ile nabız yoklama niteliği taşıdığını söyledi. Kaynaklardan diğeri ise, " Ankara, yerli ve yabancı katılımcılara Türkiye'nin önemli bir ortak olduğu mesajını vermek istiyor" dedi.

YATIRIMLAR KONUŞULACAK

Haberde, görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alacağı belirtildi. Buna göre, toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

ŞİRKETLERİN İÇİNDE MİCROSOFT VE NETFLİX GİBİ DEVLERDE VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer kaynak da, katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de bulunduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI TOPLANTIYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEDİ

ABD Ticaret Odası Sözcüsü e-posta ile yaptığı açıklamada, toplantının özel ve gizli olduğunu belirterek, daha fazla detay paylaşamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB konuyla ilgili yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki ilk görüşme 23 Nisan'da gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada telefon görüşmesinde Erdoğan ve Biden'ın "ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldığı' belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Microsoft, Netflix, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var - Son Dakika Ekonomi


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