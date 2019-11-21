Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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