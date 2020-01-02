Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu: "200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 bini aşkın Suriyelinin Türkiye'ye doğru yol aldığını söyledi. İdlib'den gelen göç dalgasını engellemeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil zor, karşınızda insan var." dedi.


Türkiye'nin 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon mülteciye kapılarını açtığını belirten Erdoğan, "Batının yaptığı gibi dikenli teller ve bariyerler oluşturamayız, aynı şeyler bizim de başımıza gelebilir. O yüzden en adil şekilde davranmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:22 
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